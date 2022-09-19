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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

19.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.

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Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajı

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