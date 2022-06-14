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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

14.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu.

Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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