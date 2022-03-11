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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

11.03.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmeleri kapsamında Pahor ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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