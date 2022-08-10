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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor onuruna yemek verdi

10.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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