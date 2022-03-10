Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.
Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Kirişci, kabule ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kirişci, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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