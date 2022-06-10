Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi aralarında çıkarlarına uygun şekilde gizli veya açık her türlü iş birliğini yapanların, Birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarını çifte standart olarak değerlendiriyorum. Biz bunların hiçbirine aldırmadık. Aldırmayacağız." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, giderek etkisi artan küresel, siyasi ve ekonomik krizlerin bu tür iş birliklerini daha kıymetli hale getirdiğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı ile TDBB nezdinde somutlaşan iş birliğinin coğrafi, demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak herkese eşsiz fırsatlar sunduğunu aktaran Erdoğan, "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." atasözünü anımsatarak bu anlayıştan hareketle Teşkilatın ve Birliğin kapsamını, etkisini, derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerinin hak ettiği yeri almasını ancak bu şekilde temin edebileceklerini belirten Erdoğan, "Bunun için birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşımı, eğitim, kurumsal iletişim, kardeş şehirler, sosyal ve kültürel etkinlikler çalışma ziyaretleri ve yayınlarla ortaya koyduğu faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için engel değil tam tersine eşsiz bir zenginliktir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde İpek Yolu gibi kadim ticaret yollarının dahi yeni kara yolu ve demir yolu hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışıldığını anlatarak İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi ittifakların ve güvenlik paklarının sorgulandığını aktardı.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmalarının yaygınlaştığını ifade eden Erdoğan, krizlerin pençesinde kıvranan toplumların kendilerine yeni çıkış yolları aradığını dile getirdi. Erdoğan, böyle bir iklimde kendi tarih, kültür ve medeniyet miraslarına sahip çıkmaları kadar tabi bir durum olamayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kendi aralarında çıkarlarına uygun şekilde gizli veya açık her türlü iş birliğini yapanların, Birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarını çifte standart olarak değerlendiriyorum. Biz bunların hiçbirine aldırmadık. Aldırmayacağız. Şehirlerimizi, tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak geliştirmenin yollarını arayacağız. Şehirlerimizi, günümüz ihtiyaçlarına uygun altyapılar ve eserlerle donatmayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz. Şehirlerimizi, birikimlerimizi ve imkanlarımızı paylaşarak ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir araya gelmek, bu azim ve kararlılığın ilk adımıdır. Bunu sürdürmek ve büyütmek, gelişmenin işaretidir. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek ise başarının ta kendisidir. Hamdolsun, biriz, beraberiz ve büyüyoruz. Şimdi bunu her alanda başarılarla taçlandırma vaktidir."

- "Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'daki bin yıllık varlığı, 600 asırlık cihan hakimiyeti ve önümüzdeki sene 100. yılını dolduracak genç cumhuriyetiyle Türkiye, yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Biz tüm bunları siyasi bir söylem olarak değil, kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Sizlerin de bize aynı duygularla yaklaştığınızdan en küçük bir şüphem yoktur. Biz belediyelerdeki çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelden başlar.' anlayışıyla yürüten bir kadroyuz. Burasını da 'Birlik ve beraberlik yerelden başlar.' yaklaşımıyla daha büyük hedeflere, daha büyük vizyonlara doğru yol almamızı sağlayacak bir platform olarak kabul ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağımı da özellikle belirtmek istiyorum."

Erdoğan, TDBB'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.

- Notlar

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Türkiye ve TDBB'den belediye başkanları katıldı.

Konuşmasının ardından Erdoğan'a, Altay tarafından Tonyukuk Yazıtı'nın minyatürü hediye edildi. Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Bitti)

