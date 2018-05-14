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Premier Lig'in Türk yıldızları Erdoğan ile buluştu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.05.2018 02:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

Premier Lig'in Türk yıldızları Erdoğan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

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Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.

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(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Premier Lig cenk tosun mesut ozil ilkay gündoğan

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