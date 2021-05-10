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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

10.05.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık dışı saldırıların muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

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