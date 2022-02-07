YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi

07.02.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi adli kontrolle salıverildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısıAşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısı
Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
Curlingde 1. Lig'e yükselen takımlar belli olduCurlingde 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Ankara Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:08
İkindi
15:56
Akşam
18:22
Yatsı
19:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.