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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için taziye mesajı

13.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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