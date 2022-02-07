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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

07.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Reisi'nin kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye nezaketi ve temennileri için şükranlarımı sunuyor, tüm İran halkına selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

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