Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Reisi'nin kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye nezaketi ve temennileri için şükranlarımı sunuyor, tüm İran halkına selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz