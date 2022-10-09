Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şampiyon Türkiye" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyon Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda şampiyon oyuncularla beraber yer aldığı fotoğraflara yer verdi.



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