Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

Gün içinde Kocaeli'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışından sonra Şehit Sarı'nın babaevine geldi.

Burada Sarı'nın ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit için dua etti.

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.



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