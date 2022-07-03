Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Keskin'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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