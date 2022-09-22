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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu

22.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor - Geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları indirimden faydalanabilecek, arsa alıcılarına yüzde 12,5 oranında indirim uygulanacak - Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek, Halk Bankası ve Ziraat Bankasında konut kredisi faiz oranı 1,29, iş yeri kredisi faiz oranı 1,57 olacak

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcıları için indirim kampanyası yarın başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ'nin konut kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Ayrıca arsa alıcılarına yüzde 12,5 oranında indirim uygulanacak.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

- Arsa alıcılarına da yüzde 12,5 indirim

TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit borcunun bulunmaması şartı bulunuyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Ödemelerini Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecek.

- İndirim kampanyasından yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2021 yılı 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

- Faiz oranı konut kredisinde 1,29

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kampanyada kredi koşulları Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından belirlendi. Her iki bankada da faiz oranları aynı şekilde uygulanacak. "Konut kredisi" ve "iş yeri kredisi"nde 1-120 ay vadeyle olmak üzere, tüm tutar aralıklarında binde 5 tahsis ücreti alınacak. Faiz oranı, konut kredisinde 1,29, iş yeri kredisinde 1,57 olacak.

- Erdoğan'dan kampanya müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonunda, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle yaptığı söyleşide TOKİ'den ev veya iş yeri alıp geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.

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TOKİ cumhurbaşkanı erdoğan

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