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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nadir elementlerle ilgili açıklaması Eskişehir'de memnuniyetle karşılandı

28.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nadir elementlerle ilgili açıklaması Eskişehir'de memnuniyetle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nadir elementlerle ilgili açıklaması Eskişehir'de memnuniyetle karşılandı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova'nın dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanı olduğunu belirterek, burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisi kuracaklarını açıklaması ilçede memnuniyetle karşılandı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı nadir elementlerle ilgili gelişmenin hem Türkiye hem de Eskişehir için çok önemli olduğunu söyledi.

İlçe halkının, Beylikova'nın bu önemli değerinin ekonomiye kazandırılacak olmasından heyecan duyduğunu dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız, 2053 hedeflerinde geleceğin madenini aynı anda bütün Türkiye ve dünyaya duyurdu. 10 seneden beri Beylikova'mızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu. Bu çalışmalarda rezervin çok yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıkmıştı. İki yıldır inşaat çalışmalarımız ve yatırımlar devam ediyor. Şu an geldiğimiz aşamada pilot tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı, makinelerin ihalesi de yapıldı. Artık üretim aşamasına yaklaştığımızı da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurdu. Bütün Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de büyük bir heyecan yarattı."

Alp, Beylikova'nın tarım ve hayvancılıkla anılmasının yanında dünyanın bildiği bir maden ilçesi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Alp, "Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve burada emeği geçen Eti Maden İşletmelerine teşekkür ediyorum. Artık ilçemizde her şey farklı olacak. Gelişen Türkiye'de, gelişen bu sektörde 2053 hedeflerinde ilçemizin de ismi geçecek. Biz çok mutluyuz." dedi.

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