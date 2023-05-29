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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Kocaeli ve Sakarya'da kutlandı

29.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve Sakarya'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Kocaeli ve Sakarya'da kutlandı

Kocaeli'de Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar, kutlama yapmak için AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı arkasındaki alanda bir araya geldi.

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda "Recep Tayyip Erdoğan", "Durmak yok yola devam" şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.

"TÜM TÜRKİYE KAZANDI"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, bu zaferin gerçek sahiplerinin kendilerine gönül verenler olduğunu belirterek, "Gurur duyuyoruz bu zaferle. Eğlenmek ve gurur duymak hakkınız ama asla şımarmadan, kimseyi rencide etmeden çünkü biz ne söz verdik? 'Tüm Türkiye kazanacak.' dedik. Tüm Türkiye kazandı. Sadece biz kazanmadık, bizimle birlikte tüm Türkiye kazandı." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da parti teşkilatında görev alan herkesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için 80 gündür sahada gece gündüz koşturduğunu söyledi.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ve Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun da konuşma yaptığı programa, Cumhur İttifakı üyesi siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı.

SAKARYA'DA KUTLAMALAR DEMOKRASİ MEYDANI'NDA YAPILDI

Sakarya'da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Demokrasi Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla alanı dolduranlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Alanda toplananlara hitap eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, oy verenlere ve vermeyenlere teşekkür ederek, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" türküsünü seslendirdi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de bu gece Türkiye'nin tarih yazdığını belirterek, "Çok güzel bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Elhamdülillah 14 Mayıs'ta Cumhur İttifak'ı olarak milletvekillerimizle çok güzel sonucu sizlerle birlikte aldık ve bu akşam da Cumhurbaşkanımıza Sakarya en güçlü desteği veren illerden biri oldu. Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Tever, Türkiye Yüzyılı'nın başladığına işaret ederek, Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacaklarını ve Sakarya'ya hizmete devam edeceklerini kaydetti.

MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ise Cumhur İttifak'ı olarak çalıştıklarını, gece gündüz demediklerini, bir ve beraber olduklarını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısı için mücadele eden teşkilatları tebrik ediyorum. Artık Türkiye Yüzyılı başladı." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Lütfi Bayraktar'ın da konuşma yaptığı programa, Cumhur İttifakı'na üye siyasi partilerin il başkanları ve partililer, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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