Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.

- "Bir sene daha kaybetme lüksüm yoktu"

İzmir'deki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan ve sınavdan 142 puan alan Emre Şimşek, AA muhabirine, 6 yıl önce babasının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden büyük sıkıntılar çektiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde derslerine yeterince konsantre olamadığını ve bu yüzden sınavda isteği puanı alamadığını aktaran Şimşek, "Sınav gerçekten çok zordu ve bizi zorladı. Kötü bir puan almıştım ve bu beni çok üzmüştü ama Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması sayesinde çok mutlu oldum çünkü bir sene daha kaybetme lüksüm yoktu. Onun için bu yönde karar alan ve bize bu fırsatı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Aynı liseden mezun olan ve sınavda 144 puan alan Arda Recep Akça da karara sevindiğini dile getirerek "Mutluyum çünkü birkaç puan ile barajı geçememiştim. Şimdi ben de tercih yapabileceğim, yetkililere karardan dolayı şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık. Tabii haliyle çalışma tempomuz düştü. Devletimizin vermiş olduğu karar, sıralaması düşük olan öğrenciler için çok yerinde bir karar. Büyüklerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

- "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Uşak'ta sınava giren 19 yaşındaki İlyas Yavuz, 147 puan aldığını ve barajı geçemediği için çok üzüldüğünü ifade etti.

Bugün barajın aşağıya çekildiğini ve ek yerleştirme yapılacağını öğrendiğini belirten Yavuz, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası çok mutlu oldum. Açıkçası salgın döneminden dolayı da çok çalışamamıştım. Şimdi yeniden tercih yapabileceğim, inşallah bir yere yerleşebilirim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Benim için çok çok iyi oldu." dedi.

- "Benim gibi birçok arkadaşım üniversite hayaline kavuşabilecek"

Manisalı Hilal Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını duyunca büyük sevinç yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Sınav stresini çok ağır bir şekilde geçirdim. Sınav anında da buna yenik düştüm. Bundan dolayı da baraj sıkıntısı yaşadım, geçemediğim için de tercih yapma hakkım yoktu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile üniversite tercih yapma hakkım doğdu. Çok mutluyum. Ailem çok mutlu. Şimdi öğretmenlerime danışıp tercih yapacağım. Sadece ben değil, benim gibi birçok arkadaşım üniversite hayaline kavuşabilecek."

Kütahya'da yaşayan İbrahim Selim Karaaslan, baraj puanlarının düşürülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Karaaslan, baraj puanının önceden 180 olduğunu anımsatarak, "Ben sınavdan 176 puan almıştım. Baraj puanının 170'e düşürülmüş olmasına çok sevindim. Bu sayede ben de tercih yapabileceğim. Bunu bize sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Ali Emir Adıgüzel de koronavirüs salgını nedeniyle istediği şekilde ders çalışamadığını, baraj puanlarının düşürülmüş olmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Mustafa Emirhan Doğan da 2021-YKS'ye girdiğini ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü tercih ettiğini belirterek, "Ancak bu yıl salgından dolayı bazı arkadaşlarımız sınava iyi hazırlanamadılar. Baraj puanların düşürülmesi bu arkadaşlarımız için iyi olacaktır. İnşallah herkes dilediği bölüme yerleşebilir." ifadesini kullandı.

- "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde, YKS'ye giren bütün öğrencileri sevindirdi"

Gaziantep'te yaşayan ve YKS'den 270 puan alan Merve Avcı, ilk defa girdiği sınava salgından dolayı evde hazırlandığını söyledi.

Bu durumun zaman zaman ders çalışmakta konsantrasyon eksikliğine neden olduğunu aktaran Avcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği müjdeden dolayı teşekkür ederim. İnşallah hedefim olan psikolojik danışmanlık bölümünü kazanacağım. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde, YKS'ye giren bütün öğrencileri sevindirdi." dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Enes Demir de YKS'den beklediği puanın altında aldığı için üzüldüğünü ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle sevindiğini belirtti. Demir, polis olmak istediğini söyledi.

Sınava Adıyaman'da giren ve 145 puan ortalaması yakalayan Ozan Ali Pehlül de puan barajının düşmesi sonucu sevindiği dile getirdi.

Sınava salgın nedeniyle evde hazırlandığını belirten Pehlül, "Allah devletimizden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Bu durum beni ve sınava giren bütün arkadaşlarımı çok sevindirdi. Bu sayede istediğimiz yere inşallah gideceğiz. Ben herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Malatyalı öğrenci Ahmet Özcan da YKS'ye üçüncü kez girdiğini ve 315 puan aldığı ifade ederek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ek yerleştirme imkanı vermesi bizleri çok sevindirdi. Hem özel sektörde çalıştım hem de YKS'ye hazırlandım. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Hedefim hukuk fakültesinde okumak. İnşallah bu imkanla birlikte hayalini kurduğum fakülteye giderim."

- "Baraj puanlarının düşürülmesi çok iyi oldu"

Şanlıurfa'da ikinci kez sınav sınava giren Büşra Dikme de baraj puanının düşürülmesinin kendisi gibi birçok öğrenciyi memnun ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm öğrenciler adına teşekkür eden Dikme, şöyle konuştu:

"YKS'de baraj puanlarının düşürülmesi çok iyi oldu. Uzaktan eğitimle sınava çalışılması çok zordu. Herkesin puanı ortada. Sınava girenlerin yarısının çoğu sınavdan ya geçemedi ya da istedikleri hedefe ulaşamadılar. Verilen bu kararla birçok öğrencinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunacağını düşünüyorum. Bu karara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."

Kahramanmaraşlı Furkan Can Solmaz da Kovid-19 sürecinde eğitimin ciddi anlamda olumsuz etkilediğini dile getirerek, verilen bu kararın mağduriyeti gidereceğini ifade etti.

Kararla birçok öğrencinin belki de lisans eğitimlerine başlayacağını aktaran Solmaz, "Baraj puanlarının düşürülmesi bu zorlu süreçte yerinde bir karar oldu. Bazı arkadaşlarımız barajı geçemediğinden yakınıyordu. Ben üstünde olduğum için tercih yaptım ama yapamayan arkadaşlarım vardı. Onlar için de büyük bir fırsat oldu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Ben de üniversiteye yerleşmeyi umuyorum"

Şırnak'ta oturan öğrenci Ferhat Tatar (18), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının kendisi gibi düşük puandaki öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Sınavda arzuladığı puanı alamadığını anlatan Tatar, "Ek kontenjanlarda Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi biz öğrencileri çok mutlu etti. Barajın düşürülmesiyle inşallah ek kontenjanda ben de üniversiteye yerleşmeyi umuyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Furkan Ülger (20) de YKS'de istediği puanı elde edemediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının sevindirici olduğunu ifade eden Ülger, "Bu hem benim hem de benim gibi çok sayıda öğrenci için büyük bir müjde ve avantaj oldu. Barajın düşürülmesiyle güzel bir üniversiteye yerleşirim inşallah." şeklinde konuştu.

Hatay'da YKS'ye giren öğrencilerden Emre Karagün, kararı sevinçle karşıladığını söyledi.

Bu yıl sınava Kovid-19 nedeniyle yeterince hazırlanamadığını belirten Karagün, "Ben ve çevremde çoğu arkadaşım barajı geçemedi. Barajın düşürülmesi bizim için çok iyi oldu. Cumhurbaşkanımızın bunu yapması çok güzel. Hepimiz sevinçle karşıladık bu kararı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Türkçe öğretmeni Volkan Şerifoğlu da kararın öğrenciler açısından önemli ve yerinde olduğunu belirterek, "Bu, gerekli bir karardı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu konuda gerekli ilgiyi gösterdi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Osmaniye'de YKS'ye giren Ali İmran Tozluklu da salgın döneminde oldukça zor zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim hayatımızda ve girdiğimiz sınavlarda zorluklar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararla daha çok öğrenci kardeşimiz üniversiteli olabilecek. Aldıkları bu karardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi sunuyorum."

- "Hayallerime çok yakınım"

Hakkari Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlı Çiftçi, kentte uzun süre dershane ortamında çalışma imkanlarının bulunmamasına rağmen sınava en iyi şekilde hazırlanmak için gayret ettiğini söyledi.

Barajın düşürülmesinin ve ek yerleştirme imkanının sağlanmasının öğrenciler için doğru bir karar olduğunu belirten Çiftçi, "Daha önceki puanımla istediğim bölüm maalesef gelmiyordu ama şu an hayallerime çok yakınım. Ek yerleştirme hakkı da birçok öğrencinin işine yarayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hakkari Fen Lisesinden geçen yıl mezun olan Dilek Temeş de sınavda istediği puanı alamadığını fakat yine de hedefleri arasındaki bir bölüme yerleşebileceğine inandığını söyledi.

Alınan kararların baraj sorunu yaşayan tüm öğrenciler için olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Temeş, "Ek bir yerleştirme hakkının da tanınması yerinde bir karar oldu. Baraj sorunu yaşayan tüm öğrenciler adına sevindim çünkü yeni tip koronavirüsten dolayı bu yıl öğrenciler dershane ve okullarda sorunlar yaşadı, istedikleri gibi sınavlara hazırlanamadılar. Bu açıdan alınan kararı olumlu buluyorum. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Muş Sosyal Bilimler Lisesinden mezun olan Enes Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin tüm öğrencileri sevindirdiğini belirterek, "Bu sayede birçok öğrenci tercih yapma imkanına kavuştu. Ek kontenjan sayesinde istediğimiz bölümlere yerleşme imkanımız da arttı. Cumhurbaşkanımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ayaz da alınan bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

