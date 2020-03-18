SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.03.2020 19:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar arasında spor müsabakaları ile ilgili bir madde yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik bildiride maçların ertelenmesine dair bir karar çıkmadı. Ligler, daha önce açıklandığı gibi Nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek.

GALATASARAY ANTRENMANINI İPTAL ETMİŞTİ

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti. Sarı kırmızılıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan toplantının ardından çıkan sonuçtan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs göndermesi!Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs göndermesi!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Lig maçlarına erteleme talebi

Lig maçlarına erteleme talebi

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!

Süper lig ertelenecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti!

Galatasaray, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti!

Galatasaray'da Mbaye Diagne Kasımpaşa'ya kiralanıyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs tepkisi!

Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs göndermesi!

Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, koronavirüs ile mücadele ediyor!

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a üzücü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.