Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik bildiride maçların ertelenmesine dair bir karar çıkmadı. Ligler, daha önce açıklandığı gibi Nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek.
GALATASARAY ANTRENMANINI İPTAL ETMİŞTİ
Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti. Sarı kırmızılıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan toplantının ardından çıkan sonuçtan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı
Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!
Beşiktaş hız kesmiyor
F.Bahçe'nin Kayserispor maçındaki hocası
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu
Trabzonspor’un kadro maliyeti azaldı
Auckland City şampiyon ilan edildi
Bundesliga'da bir koronavirüs vakası daha
Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi
Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor
O teknik adam F.Bahçe için izin istedi
Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası
Trabzonspor'da şok ayrılık!
Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs göndermesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum