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  4. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (4)

08.01.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bölücü örgütün uzantıları, hem de Meclis kürsüsünden CHP'ye ve CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına, 'Herkes haddini ve yerini bilecek' diye ültimatom verdi. Her hafta bir kamu kurumunu basan CHP Genel Başkanı, partisine yönelik bu ültimatom karşısında adeta süt dökmüş kediye döndü" - "Göreve geldiğimizde, 2002 yılında, ihracatımız 36 milyar dolardı. Geçen sene küresel salgına rağmen 225 milyar 368 milyon dolara yükseldi" - "Döviz üzerindeki köpüğü aldığımız gibi daha çok küresel fiyat artışlarından kaynaklı enflasyonu da en kısa sürede makul oranlara çekeceğiz"

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantıları, hem de Meclis kürsüsünden CHP'ye ve CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına, 'Herkes haddini ve yerini bilecek.' diye ültimatom verdi. Her hafta bir kamu kurumunu basan CHP Genel Başkanı, partisine yönelik bu ültimatom karşısında adeta süt dökmüş kediye döndü." dedi.

Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantıları, hem de Meclis kürsüsünden CHP'ye ve CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına, 'Herkes haddini ve yerini bilecek.' diye ültimatom verdi. Her hafta bir kamu kurumunu basan CHP Genel Başkanı, partisine yönelik bu ültimatom karşısında adeta süt dökmüş kediye döndü. Vazifesi icabı, kendisine cevap verme imkanı olmayan kamu görevlilerine parmak sallayan, önüne geleni tehdit eden Bay Kemal, partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetini koruyacak iki cümle dahi kuramadı. İttifakın gizli ortağı, hem CHP'yi hem CHP'li belediyeleri hem de milliyetçi geçinen diğer ortağı sadece 3 yılda adeta şamar oğlanına çevirdi." ifadelerini kullandı.

Kürsüden bazı sorular soran ve bu soruları CHP'ye oy verenlerin de sormasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendilerine ne emredilirse onu yapan ancak izin verildiği yerde ve izin verildiği ölçüde konuşabilen bir partinin millete bir faydası dokunur mu? Partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetine sahip çıkamayanlar, Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu koruyabilir mi? Sınır ötesi operasyonlara ittifak ortaklarından izin çıkmadığı için ret oyu verenler, Kandil'deki azılı terör baronları ile mücadele edebilir mi? 15 Temmuz gecesi millet direnirken kaçacak delik arayanlar, FETÖ ile kararlı bir şekilde mücadele yürütebilir mi? Belediyelerinin her tarafından hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık dökülenler, milletin emaneti olan hazinesini, kurumlarını namusluca yönetebilir mi? Elbette yürütemezler, edemezler, koruyamazlar, elbette yönetemezler."

- "Türkiye'yi bu kifayetsizlerin insafına terk edemeyiz"

"Kendisi muhtac-ı himmet dede, nerede kaldı gayrıya himmet ede." diyen Erdoğan, kendisine faydası olmayanın, ülkeye de millete de hiçbir faydasının olmayacağını, kendi içini temizleyemeyenin kimseye söyleyecek sözü kalmayacağını söyledi. "Türkiye'yi kendisine bile hayrı dokunmayan, bu kifayetsizlerin insafına terk edemeyiz." diyen Erdoğan, bunun için tüm partililerin daha çok çalışması, 2023'e kadar gece gündüz demeden koşturması gerektiğini bildirdi.

Son 19 yılda millete mahcup olacak hiçbir adım atmadıklarını belirten Erdoğan, eksikler olsa da ilk günden itibaren hep samimiyetle çalıştıklarını, milletin ve memleketin menfaatini hep en üstte tuttuklarını, ne yaptılarsa millet için, çocukların müreffeh geleceği için yaptıklarını dile getirdi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, dış politika, tarım ve enerjide tarihinde görülmemiş adımları atan bir AK Parti iktidarı var. Sadece dış ticarette ülkemizin son 19 yılda geldiği seviyeye bakmak bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını göstermeye yeterlidir. Göreve geldiğimizde, 2002 yılında, bizim dış ticaret hacmimiz neydi? İhracatımız, 36 milyar dolardı. Geçen sene küresel salgına rağmen ihracatımız nereye çıktı? 225 milyar 368 milyon dolara yükseldi. Bak nereden nereye? Aynı şekilde 2002'de 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimizi 500 milyar dolar sınırına kadar getirdik."

Tüm dünya ekonomileri küçülürken Türkiye'nin, salgına rağmen 2020 yılını 1,8 gibi çok önemli bir büyüme oranıyla kapattığını anımsatan Erdoğan, bu yıl için çift haneli bir rakam beklediklerini ifade etti. Erdoğan, dünyanın gelişmiş ülkeleri dahi yatırımlarını durdururken Türkiye'nin bugün Karaman'da olduğu gibi kalkınma yolculuğunu sürdürdüğüne işaret etti.

- "Örnek hizmetlerle konuşuyoruz"

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki artışa ilaveten, pazartesi günü memur ve emeklilerin maaşlarında da çok ciddi iyileştirmelere gittiklerini hatırlatan Erdoğan, "Döviz üzerindeki köpüğü aldığımız gibi daha çok küresel fiyat artışlarından kaynaklı enflasyonu da en kısa sürede makul oranlara çekeceğiz. Biz Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, ülkemize kazandırdığımız örnek hizmetlerle konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Partisinin İl Başkanı'na "Genel Merkez sizlere, 'yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme' diye broşür gönderdi değil mi? Aldınız. Peki, siz de bunları tüm ilçelere, bütün sandık müşahitlerimize gönderdiniz mi?" diye soran ve broşürlerin buralara gönderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhalefetin yalan ve çarpıtmaya dayalı karamsarlık siyasetini, o dağıtılan broşürleri adeta ezberleyelim. Onları iyi bilelim ve vatandaşlarımıza anlatalım. Unutmayın, hayat gibi siyaset de rehavete gelmez, asla boşluk kabul etmez. Bizim boş bıraktığımız veya ihmal ettiğimiz en küçük alanın bile muhakkak başkaları tarafından doldurulacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun için sandık müşahidimizden il başkanımıza, üyemizden milletvekilimize kadar her kademede sizlerden, benim biraz futbolculuğum var malum, tam saha pres bekliyorum. Sizlerden ilk günkü aşkla, heyecanla çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum."

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti genel başkan yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti'nin Konya ve Karaman milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

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