YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

30.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile yüzme kadınlar 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde ülkemize bu branştaki ilk bronz madalyasını kazandıran Sevilay Öztürk'ü canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldiŞaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
TSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildiTSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi
Anahtar Kelimeler:
Tokyo Fuat Oktay

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Adil Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.