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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

30.03.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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