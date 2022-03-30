Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



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