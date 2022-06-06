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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı

06.06.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, "e-Ticaret Düzenleme Taslağı" toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, e-ticaret sistemindeki yeni gelişmeler çerçevesinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da ortaya çıkan düzenleme ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda, elektronik ticaret pazar yeri, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı gibi ihtiyaç duyulan yeni tanımlamaların mevzuata kazandırılması ile elektronik ticarette haksız ticaret uygulamalarına yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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