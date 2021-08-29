YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

29.08.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) çalışmalarının devamı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekne turunda denize giren kadına büyük şok! IsırıldıTekne turunda denize giren kadına büyük şok! Isırıldı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer ettiAnkara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Alibey Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.