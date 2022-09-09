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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı

09.09.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbalimiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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