YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

16.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüştü.

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanarak mayıs ayında yürürlüğe giren İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Eylem Planı çerçevesinde, sosyal yardım faaliyetlerini tanıtmak ve saha incelemelerinde bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Oktay ile Taçoy arasındaki görüşmede, KKTC'deki iş sağlığı ve güvenliği, kadının statüsünün güçlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, istihdam ve mesleki eğitim kurslarına yönelik gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları incelediBakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduAdana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandıSinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

Ankara Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
12:58
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:17
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.