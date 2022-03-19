YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile görüştü:

19.03.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sadece iki devlet arasında değil aslında halklarımız arasında da ne kadar yakın ve samimi bir ilişki olduğuna fiilen şahit olduk"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti halkları arasında ne kadar yakın ve samimi bir ilişki bulunduğuna fiilen şahit olduklarını söyledi.

Oktay, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Karşımanın ardından Oktay ve Kim, Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak Başbakan Kim Boo-kyum’un ziyaretinin Türkiye ile Kore arasında her alanda mevcut olan yakın iş birliğinin daha geliştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti. Türkiye'deki Kore yatırımlarına da değinen Oktay, görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli unsurlarından olan Türkiye'deki Kore yatırımlarının arttırılması imkanlarının da gündeme geldiğini bildirdi.

Başbakan Kim'in "Dün törenler sırasında hava soğuktu ama bizleri o kadar sıcak karşıladınız ki, içimiz ısındı." sözleri üzerine Oktay, "Bizler de o sıcaklığı hissettik. Sadece iki devlet arasında değil, aslında halklarımız arasında da ne kadar yakın ve samimi bir ilişki olduğuna fiilen şahit olduk." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede Türkiye'nin ara malı ithalatı yaptığı bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi yönünde ortak çalışma yürütülmesi konusunda mutabık kalındı.

Başbakan Kim'e Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun, Ticaret, Sanayi ve Enerji 1. Bakan Yardımcısı Park Jin-Kyu ve Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lee Won-Ik eşlik ederken görüşmede Dışişleri Baklan Yardımcısı Sedat Önal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

- Kore Cumhuriyeti'nin önemli yatırımları bulunuyor

Kore Cumhuriyeti'nin Türkiye'de önemli yatırımları bulunuyor. Türk ve Koreli şirketler Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi önemli projeleri birlikte gerçekleştirdi.

Dün hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü de Türkiye-Kore iş birliğinin en önemli simgelerinden biri oldu.

Türkiye'de ayrıca aralarında Hyundai Motor, Samsung, LG gibi markaların bulunduğu 370'den fazla Kore sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Türkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyorTürkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyor
Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyorTürkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay

Ankara Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:02
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:24
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.