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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti

25.01.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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