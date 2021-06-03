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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti

03.06.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babası Şevket Koçak'ı arayarak taziyelerini iletti.

Oktay, şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın başta acılı anne ve babası olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Teröre karşı verilen amansız mücadelemizde, aziz vatan uğruna nice canlar verdik. Kardeşim, hemşehrim Baki de şehadet şerbeti içen yiğit vatan evlatlarımız arasına katıldı. Gözü arkada kalmasın, geride bıraktıkları bizlere emanettir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarının yanında olduklarının altını çizen Oktay, hain terör örgütü ile vatan haini unsurlarının kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı.

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