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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi

17.07.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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