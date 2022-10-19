Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 19. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin mimarı, büyük devlet adamı 'Bilge Kral' Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.



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