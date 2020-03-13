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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti

ANKARA HABERLERİ  | 13.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanları ile bir araya geldi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ziraat odası başkanlarından Yozgat'taki çiftçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Yozgat'taki tarımsal ve kırsal kalkınmayla ilgili mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, üretimin desteklenmesi amacıyla sürdürülen ve yapılması planlanan projeler ele alındı.

Toplantıya, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, Saraykent Ziraat Odası Başkanı Salih Akoğul, Kadışehri Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan, Çayıralan Ziraat Odası Başkanı Alpaslan Berk, Candır Ziraat Odası Başkanı Sinan Nehoş, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekcam ve Akdağ Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı katıldı.

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