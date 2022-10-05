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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı:

05.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye yönelik, "Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başörtüsünü geçmişte sorun haline getiren CHP zihniyeti şimdi de mağdurları gelecekte kendi zulmünden korumak amaçlı suni gündem oluşturdu. Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin. Tek seferde gelecekteki muhtemel zulmünüzün önünü kökten keselim."

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CHP başörtüsü cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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