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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pençe-Yıldırım Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı

25.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pençe-Yıldırım Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusuna rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan ile korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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