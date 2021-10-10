Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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