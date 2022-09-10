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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Ramazan Uçakcı için taziye mesajı

10.09.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Ramazan Uçakcı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı için Allah'tan rahmet, kederli ailesi için sabır diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Ramazan Uçakcı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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