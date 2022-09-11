Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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