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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Cevher için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Cevher için başsağlığı mesajı

13.07.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Cevher için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcımız Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Genel Müdürlüğüne başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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