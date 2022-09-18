Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Şehit Er Aybek için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Suruç hududunda teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suruç'ta teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz İsmet Aybek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.



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