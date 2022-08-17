Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Topçu Er Özdemir için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Birecik/Şanlıurfa hududunda teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Gazi Özdemir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

