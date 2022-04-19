Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.



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