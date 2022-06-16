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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Kemik için başsağlığı mesajı

16.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Kemik için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Kadir Kemik'e, Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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