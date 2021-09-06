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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı:

06.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Allah hepinize zihin açıklığı versin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili öğrenciler, biliyorum okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok özlediniz. Emin olun, onlar da sizi özledi. Nihayet bugün kavuşuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yaşasın okulumuz." ifadesini kullandı.

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