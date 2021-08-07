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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın teşviki ve TKDK'nin destekleriyle hayallerine kavuştular

07.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Alper Dursun'un memleketi Yozgat'a 4 milyon lira yatırımla kurduğu hububat ve bakliyat işleme ve paketleme tesisine 2 milyon 400 bin lira da hibe desteği sağlandı - TKDK Yozgat Koordinatörü Selim Türker: - "Bu tesiste nohut ve mercimek gibi katma değerli ürünlerin işlenmesi ile 1, 2, 5 ve 10 kilogramlık paketlemesi yapılacak. Bunlar direkt marketlere pazarlanarak tüketiciye ulaştırılacak" - Proje ortağı Yasin Dursun: - "Yozgat mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci sırada ama bunu en verimli halde işleyemiyoruz, satamıyoruz. Bu tesisle ürünleri daha iyi işleyip en güzel şekilde değerlendireceğiz"

ÖMER ERTUĞRUL- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "yerelden kalkınma" projesinden etkilenen yatırımcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle köyüne kurduğu hububat ve bakliyat paketleme tesisiyle hem istihdam sağlıyor hem de çiftçinin ürününü değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, 21 Aralık 2019'da İstanbul'da düzenlenen toplantıda iş adamlarına yönelik, "Sizleri memleketimiz Yozgat'a yatırım yaparak, Yozgat'ın yerelden kalkınma hamlesinde pay sahibi olmaya, bu mücadelede bir değer olmaya davet ediyorum." çağrısı meyvelerini veriyor.

Toplantıya katılan Yozgatlı iş adamlarından Alper Dursun, yeğeni Yasin Dursun ile Osmanpaşa köyünde, yörede üretilen ürünlerin paketlenerek pazarlanmasını sağlayacak hububat ve bakliyat işleme ve paketleme tesisi kurmak için proje hazırlayarak TKDK'ye sundu.

TKDK tarafından kabul edilen 4 milyon değerindeki projeye, yaklaşık 2 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlandı.

Günlük 150 ton ürün işleme kapasitesi bulunan tesiste, 15 işçi istihdam edilecek.

TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, AA muhabirine, Yozgat'ın verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türker, "İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz Alper Dursun, Osmanpaşa köyünde bölgenin ihtiyacı ve eksikliği bulunan eleme ve paketleme tesisi için yatırım kararı almış. Bize proje sundular ve kabul edildi. Bu tesiste nohut ve mercimek gibi katma değerli ürünlerin işlenmesi ile 1, 2, 5 ve 10 kilogramlık paketlemesi yapılacak. Bunlar direkt marketlere pazarlanarak tüketiciye ulaştırılacak." dedi.

Bu tesisle hem çiftçinin hem de işletmecinin kazanacağını anlatan Türker, "Ürün pazarlamada aracılar ortadan kaldırılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da düzenlenen toplantıdan çok olumlu geri dönüşler aldık ve yatırımlar 14 ilçede sürmektedir. Toplantıdan çıkan sonuç neticesinde, süt işleme, meyve sebze ve su ürünleri işleme tesislerimizin inşaatları başlamak üzere." diye konuştu.

Tesisin ortaklarından Yasin Dursun ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı üzerine amcası ile kendisinin hayallerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kurdukları tesiste nohut, mercimek, fasulye, buğday ve arpanın paketlemesini yaptıklarını belirten Dursun, "Özellikle bakliyat paketlemesine önem veriyoruz. Yozgat mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci sırada ama bunu en verimli halde işleyemiyoruz, satamıyoruz. Bu tesisle ürünleri daha iyi işleyip en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca burada buğday ve arpa elemesi yaparak çiftçimize tohumluk konusunda destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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