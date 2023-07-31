YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı ödül töreniyle sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı ödül töreniyle sona erdi

31.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Halikarnas 100. Yıl Kupası, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı ödül töreniyle sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Muğla Valiliğinin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonun ilk etabının ardından ödül töreni düzenlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen törenin açılışında "Nova" isimli teknede yarışan ve Simi Açıklarında Marmaris-Bodrum etabında fenalaşıp yaşamını yitiren tekne kaptanı Mustafa Erol anıldı. İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı konuşmada, Mustafa Erol'un ölümünün kendilerini ve yarışa katılanları çok üzdüğünü söyledi.

DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu da etkinliğe bu yıl üçüncü kez sponsor olduklarını ifade ederek, kendileri için kıymetli bir sponsorluk olduğunu, Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, davetliler ile sporcular katıldı.

14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcunun katıldığı Halikarnas 100. Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman kazananları ve ödül alanlar şu şekilde:

IRC 0 SINIFINDA

1 - Taranov Maxım yönetimindeki Magıc Twelve Team

2 - Serhat Altay yönetimindeki Arkas

3 - Petr Kochnev yönetimindeki Saıl Experts

IRC 1 SINIFINDA

1 - Tımofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer

2 - Alıaksandr Racheuskı yönetimindeki Pavetra

3 - Barış Koncagül yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

IRC 2 SINIFINDA

1 - Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr

2 - Onur Bilgen yönetimindeki Mediamarkt Yelken Takımı

3 - Halil Arıkan yönetimindeki Baymineral-Heysaıl Race Team

IRC 3 SINIFINDA

1 - Vıktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey

2 - Ali Öztürk yönetimindeki Ada Saılıng Team

3 - Evren Koncagül yönetimindeki Kmh Rıggıng

IRC 4 SINIFINDA

1 - Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

2 - Hasan Çıplak yönetimindeki M2 - Olıve Farm Datça

3 - Uğur Esen yönetimindeki Saıl Fast Racıng Team

GEZGİN A SINIFINDA

1 - Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü

GEZGİN B SINIFINDA

1 - Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

Gezgin C sınıfında

1 - Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone

Tören, tüm sporcuların sahnede kupalarıyla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih’te 2 katlı metruk bina alev alev yandıFatih’te 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Oğlunu kaybetti, başka çocuklara umut olmak için yollara düştüOğlunu kaybetti, başka çocuklara umut olmak için yollara düştü
Esenyurt’taki silahlı saldırının şüphelilerinden biri daha yakalandıEsenyurt’taki silahlı saldırının şüphelilerinden biri daha yakalandı
Anahtar Kelimeler:
spor Muğla Bodrum ödül töreni

Muğla Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Ovacik eczanesi
Fethiye
Yasemin eczanesi
Bodrum
Özcan eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Doga eczanesi
Koycegiz
Ata eczanesi
Marmaris
Zeybekoglu eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.