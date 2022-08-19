YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nden belgelerle Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık süreci ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nden belgelerle Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık süreci ele alındı

19.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nden belgelerle Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık süreci ele alındı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı'da kültür ve sanata verdiği desteklerle anılan Damat İbrahim Paşa'nın 12 yıllık sadrazamlık süreci kitaplaştırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Ünal Araç'ın kaleme aldığı "İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa" başlıklı eser, VakıfBank Kültür Yayınlarından Tarih Kitaplığı kapsamında (VBKY) okurlarla buluştu.

Kitap, 1730'da kanlı bir isyanla sona eren Damat İbrahim Paşa'nın 12 yıllık iktidarı süresince dönemin sanat tarihi literatürüne ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nden belgelerin de yer aldığı eser, okurları Osmanlı tarihinde önemli siyasi ve kültürel değişikliklerin meydana geldiği 1718-1730 yılları arasında tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan tarihsel gelişmeleri bütüncül bir bakış açısı ve karşılaştırmalı kültür tarihi verileriyle ele alan kitap, İbrahim Paşa'nın aynı zamanda politik bir tercih ve söylem aracı haline dönüştüreceği banilik ve hamilik tercihlerinin tarihsel arka planını ortaya koymayı amaçlıyor.

Ünal Araç'ın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü akademik araştırmalar süresince elde ettiği verilerle eser, temel olarak İbrahim Paşa'nın siyasi kariyeri ile banilik ve hamilik politikaları arasındaki ilişkileri üzerine odaklanıyor.

Bununla beraber eserde, İbrahim Paşa'nın entelektüel birikimi ve ilgi alanları, Osmanlı elitlerinin hamilik geleneği, sadrazamlık görevinin beraberinde getirdiği yetki ve sorumluluklar gibi iç etkenlerin yanı sıra imparatorluğun siyasi paydaşlarıyla yaşadığı gelişmelere ilişkin sorulara da yanıt aranıyor.

Kitapta, Damat İbrahim Paşa'nın görevde olduğu zamanda yaptırılan mimari eserler ile himayesinde gerçekleştirilen yazma, hat, resim, geleneksel el sanatları, şiir gibi sanatsal ve edebi, üretimler, dönemin siyasi, askeri, sosyal, dini ve kültürel gelişmeleri ekseninde değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
Ümraniye'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandıÜmraniye'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
damat ibrahim paşa vakıfbank kültür yayınları

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.