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  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki:

10.05.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız" - "İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

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