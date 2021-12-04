YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" paylaşımı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" paylaşımı:

04.12.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Artık geri sayım başladı. İstanbul çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. Stratcom Summit'te dünyaca ünlü uzmanlar, enformasyon savaşları, halkla ilişkiler, kamu diplomasisi, yeni medya alanlarında öncü fikirleriyle varlık gösterecekler"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 11-12 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) için geri sayımın başladığını ve İstanbul'un çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne ilişkin İngilizce bir video paylaştı.

Zirve için artık geri sayımın başladığını belirten Fahrettin Altun, "İstanbul çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. Stratcom Summit'te dünyaca ünlü uzmanlar, enformasyon savaşları, halkla ilişkiler, kamu diplomasisi, yeni medya alanlarında öncü fikirleriyle varlık gösterecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, tarafından paylaşılan videoda ise iletişim kurma tarzının hızla değiştiğine dikkat çekilerek, "Son teknolojik gelişmeler ve yeni platformlar, iletişim tarzımızı yeniden şekillendiriyorlar. Yanlış bilgi, yalan haberler ve sosyal medya manipülasyonları ise yeni zorluklar getiriyor. İletişim sanatı, değişen ihtiyaçlara cevap vermek için gelişmek zorunda. İstanbul'da buluşalım." denildi.

Stratejik iletişim konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin 11-12 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte buluşacağı belirtilirken, Uluslararası İletişim Zirvesi'nde "bir yıl boyunca çalışacak bir platform oluşturmanın, öne çıkan mesele ve zorluklara, her cepheden yaklaşarak çözümler üretmenin hedeflendiği" bildirildi.

Videoda zirve oturumlarına ilişkin bilgi de aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
PARTNER"Kızımız annesine benziyor""Kızımız annesine benziyor"
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önlediHalk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

Ankara Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Serenay Eczanesi
Cankaya
Tepe Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.