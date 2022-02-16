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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de

16.02.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Kocaeli'de ziyarete açıldı.

İzmit ilçesindeki Anıtpark'ta konuşlandırılan tırda ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" ve "Fatih Sondaj Gemisi"nin holografik görüntüsü beğeniye sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan 22 yaşındaki Ufuk Cezayir, AA muhabirine, gezdiği tırda güzel deneyim yaşadığını söyledi.

Vatandaşlara tırı gezmelerini tavsiye eden Cezayir, "İHA ile uçuş deneyimi yaşadım, puanlar topladım. Fatih Sondaj Gemisi'nin özelliklerini öğrendim, bilgiler aldım. Benim için güzel deneyim oldu." dedi.

Dijital tır, 18 Şubat'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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