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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 ülkede "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli

14.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Panel serisiyle, BM'nin, selefi Milletler Cemiyeti'nin akıbetini yaşamaması için uluslararası sistemin yeniden harekete geçirilmesini ve yeni bir BM ve Güvenlik Konseyi dizayn edilmesi yönünde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 12 ülkede, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu panel serisi düzenleyecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk ayağı İtalya ve Arjantin'de Nisan ile Haziran aylarında düzenlenen panel serisinin ikinci ayağı, 16 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak panelle başlayacak.

Paneller sırasıyla 18 Ağustos'ta Londra'da, 22 Ağustos'ta Oslo'da, 24 Ağustos'ta Stockholm'de ve 26 Ağustos'ta Amsterdam'da devam edecek.

Bu panelleri, Güney Afrika, Almanya, Güney Kore, Japonya, İspanya ve Rusya'da gerçekleştirilecek paneller takip edecek. Son etkinlik ise Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta yapılacak.

Alanında uzman yerli ve yabancı katılımcılarla gerçekleştirilecek panel serisiyle, BM reformuna yönelik Türkiye politikasının küresel ölçekte uluslararası kamuoyu ile buluşturulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten Büyüktür" söylemi ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eseriyle somutlaştırdığı BM reformuna yönelik Türkiye politikasının uluslararası toplumda ciddi bir karşılığı olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin BM sisteminin işlevsizliğini ve sadece sembolik değere sahip olduğunu gözler önüne serdiğine işaret eden Altun, "Panel serisiyle, BM'nin, selefi Milletler Cemiyeti'nin akıbetini yaşamaması için uluslararası sistemin yeniden harekete geçirilmesini ve yeni bir BM ve Güvenlik Konseyi dizayn edilmesi yönünde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM'nin meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına dikkat çekileceğini aktaran Altun, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının bulunduğuna vurgu yapılacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığının BM reformu konusunda yoğun bir kamu diplomasi atağı içinde olduğunu dile getiren Altun, panel serisinin uluslararası alanda ses getireceğine inandığını kaydetti.

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı panel

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